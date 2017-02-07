Появилось видео старта Конюхова на воздушном шаре

Российский путешественник Федор Конюхов во вторник, 7 февраля, стартовал на воздушном шаре из города Рыбинска в Ярославской области. Корреспондент «Ленты.ру» снял это событие на видео.

Изначально отправление было намечено на 7:00 мск, однако из-за ожидания подходящих погодных условий, в частности, температуры ниже 20 градусов Цельсия, его пришлось отложить почти на два часа. Вместе с Конюховым в полет отправился мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло.

Мужчины намерены продержаться на высоте дольше 51 часа, чтобы побить абсолютный мировой рекорд для тепловых аэростатов.