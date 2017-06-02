Доля противников ЕГЭ среди россиян достигла десятилетнего максимума

Десятилетнего максимума достигла доля россиян, не одобряющих единый государственный экзамен (ЕГЭ), сообщили «Интерфаксу» в пятницу, 2 июня, в фонде «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно опросу ФОМ, против действующего подхода к оценке знаний выпускников школ сегодня выступают две трети (66 процентов) респондентов. Большинство опрошенных (74 процента) ратуют за возвращение к прежней системе вступительных экзаменов в вузы.

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Критики ЕГЭ говорят о слишком большой нагрузке для детей (20 процентов), получении поверхностных знаний при подготовке к тестам (14 процентов), случайности оценок (12 процентов) и сложности заданий (шесть процентов).

Сторонники существующей системы тестирования составляют пятую часть опрошенных ФОМ (20 процентов). Они обосновали свой выбор тем, что ЕГЭ стимулирует школьников учиться, что повышает качество знаний (пять процентов). Среди защитников единого госэкзамена также есть те, ко считают его формой борьбы с коррупцией и списыванием.

Опрос проводился в мае среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 54 субъектов России в возрасте от 18 лет.