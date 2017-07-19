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Издатели пожаловались в ФАС на Минобрнауки

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Ассоциация издателей «Российский учебник» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на Министерство образования и науки России. Об этом в среду, 19 июля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Как утверждают издатели, министерство нарушило антимонопольное законодательство, а его действия привели к ограничению конкуренции на рынке школьной литературы. Так, в 2017 году ведомство якобы не сумело сформировать единый федеральный перечень учебников. Последний был создан в 2014 году — тогда список был сокращен в 2,5 раза, поскольку чиновники посчитали, что большое количество учебников путает учителей и учеников. В результате у некоторых издателей в тот перечень не попала ни одна книга.

В августе 2016 года министерство разработало правила для внесения учебников в перечень, согласно которым, издатели должны были провести экспертизу и сдать все документы до 15 января 2017 года. Эти требования были выполнены, при этом, по словам издателей, на проведение экспертизы они потратили 200-250 миллионов рублей.

Заявленные учебники чиновники должны были обсудить на научно-методическом совете при министерстве образования до 1 марта 2017 года. Однако на этом мероприятии перечень учебников не утверждался, и большинство книг, прошедших экспертизу, так и не были рассмотрены.

Издатели заявили, что приказ министерства, который определяет порядок формирования единого федерального перечня, не был отменен, но и не был исполнен. В самом ведомстве решение не формировать новый перечень учебников объяснили претензиями к качеству экспертизы.

В июне текущего года глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что список учебников резко сократится после того, как в ведомстве придут к взвешенным решениям о балансе между многообразием литературы и ее соответствием госстандартам.

Также в июне в ходе прямой линии президент России Владимир Путин предложил подумать над введением базовых учебников по школьным предметам.

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