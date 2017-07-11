На Украине библиотекаря уволили за советские учебники по русскому языку

В Измаильском районе Одесской области сотрудницу школьной библиотеки уволили за то, что она выдала ученикам «недекоммунизированные» учебники по русскому языку. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает «Таймер».

Учащимся в классе с молдавским языком обучения выдали учебники 1990 года выпуска, так как на Украине пособия по русскому языку для школ этого национального меньшинства не издаются. Один из родителей пожаловался властям, что детей учат по книгам, в которых содержится запрещенная коммунистическая символика.

Измаильское районное управление образования уволило библиотекаря, директор и завуч школы получили выговоры, учебники по русскому языку были изъяты, признаны макулатурой и отправлены на переработку.

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10 июля глава украинского кабмина Владимир Гройсман признал, что у правительства нет средств на реформу образования, которая подразумевает украинизацию школ. Кроме того, министерство образования намерено объединить химию, физику, биологию, астрономию, экологию и географию в один предмет — «Человек и природа», а алгебру и геометрию преподавать в рамках единого курса «Математика».

С 2015-го на Украине действует закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб.