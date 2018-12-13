Россия напомнила Японии о выводе американских военных

Россия напомнила о требовании СССР вывести американские войска с территории Японии. Слова представителя российского МИД Марии Захаровой приводит РИА Новости.

Согласно памятной записке от 27 января 1960 года, это требование должно учитываться в переговорах о заключении мирного договора между Москвой и Токио. По словам Захаровой, в ходе обсуждения условий стороны обсудят все вопросы, включая проблемы безопасности, и учтут всю имеющуюся дипломатическую переписку, в том числе записку 1960 года.

Представитель российского МИД отметила, что даты консультаций представителей дипломатических ведомств Японии и России пока не определены. Согласование вопросов, связанных с началом мирных переговоров, продолжается.

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Ранее японский министр иностранных дел несколько раз проигнорировал вопросы журналистов о мирном договоре с Россией. Затем глава МИД пояснил, что хочет «тщательно подготовить атмосферу для переговоров». Министру напомнили, что его российский коллега Сергей Лавров, в отличие от него, активно комментирует российско-японские отношения.

7 декабря в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане Лавров призвал Японию признать окончание войны. По его словам, это необходимая основа для обсуждения любых других проблем.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет над ними сомнению не подлежит.

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