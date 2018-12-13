Мир
 
Последние новости
Затычка в продырявленном «Союзе МС-09» оказалась тампоном
Научившегося брать деньги из ниоткуда австралийца замучила совесть
Россиянам с ВИЧ и гепатитом С предложили разрешить усыновлять детей
Полет российских Ту-160 над Карибским морем показали на видео
Войска Израиля блокировали столицу Палестины
Россияне собирали деньги для ИГ под предлогом помощи жителям Африки
Российские нефтяники заработали триллионы на фоне бензинового кризиса
В Москве появятся пирамиды Хеопса и Колизей 
Участвовавшую в драках на НТВ украинскую журналистку выдворили из России
Новости партнеров

Россия напомнила Японии о выводе американских военных

Перейти в «Мою Ленту»

Россия напомнила о требовании СССР вывести американские войска с территории Японии. Слова представителя российского МИД Марии Захаровой приводит РИА Новости.

Согласно памятной записке от 27 января 1960 года, это требование должно учитываться в переговорах о заключении мирного договора между Москвой и Токио. По словам Захаровой, в ходе обсуждения условий стороны обсудят все вопросы, включая проблемы безопасности, и учтут всю имеющуюся дипломатическую переписку, в том числе записку 1960 года.

Представитель российского МИД отметила, что даты консультаций представителей дипломатических ведомств Японии и России пока не определены. Согласование вопросов, связанных с началом мирных переговоров, продолжается.

Ранее японский министр иностранных дел несколько раз проигнорировал вопросы журналистов о мирном договоре с Россией. Затем глава МИД пояснил, что хочет «тщательно подготовить атмосферу для переговоров». Министру напомнили, что его российский коллега Сергей Лавров, в отличие от него, активно комментирует российско-японские отношения.

7 декабря в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане Лавров призвал Японию признать окончание войны. По его словам, это необходимая основа для обсуждения любых других проблем.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Из российских учебников истории вычеркнули захват Амурской области
Японский министр четырежды проигнорировал вопрос о мире с Россией
Лавров призвал Японию признать окончание войны
Другие материалы рубрики
Мир00:01 1 ноября
Обложка комикса Is This Tomorrow?

Ленина на них нет

Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
11:29Сегодня

Россия ответила на высылку дипломата из Словакии

09:55Сегодня

Народный целитель устал есть человечину и сдался полиции

12:18Сегодня

Задержания канадцев в Китае связали с местью за гендиректора Huawei

Мир00:0511 декабря
Петр Порошенко

«Запад не контролирует Украину»

Американский эксперт о Порошенко, Донбассе и истинном отношении США к Киеву
11:13Сегодня

Раскрыты подробности содержания Бутиной в тюрьме

16:5012 декабря

Германия выступит за продление антироссийских санкций

09:29Сегодня

Появилась видеозапись с места крушения поезда в Анкаре

Мир00:02 8 декабря

Украина на уме

Европа попыталась договориться хоть о чем-нибудь. Но ничего не вышло
00:09Сегодня

Мэй осталась премьер-министром Великобритании

20:5012 декабря

Адвокат Трампа получил три года тюрьмы

08:57Сегодня

Американский истребитель упал в океан

Россия
«Если надо кричать благим матом, значит надо кричать»
В этой Думе были шуты, мошенники и бандиты. Почему она — самая крутая в истории?
Даше Гвоздевой очень нужна наша помощь«Малюточка моя, красотулечка!»
Чтобы Даша смогла встретить свой первый Новый год, ей нужна наша помощь
Не читал, но осуждаю
25 лет россияне живут по Конституции. Помните, о чем она?
«Когда ты наконец умрешь?»
Из-за рака тебя бросают родные и друзья. Как найти силы жить?
Российских силовиков заставят платить алименты
Главврача российской больницы уволили за перевязку пациентов скотчем
Россиянам разрешат ездить на машинах без документов
Все материалы
Мир
Тереза МэйТереза Мэй удержалась у власти
Британию ждет Brexit и тяжелейший удар по экономике
Россия ответила на высылку дипломата из Словакии
Задержания канадцев в Китае связали с местью за гендиректора Huawei
Раскрыты подробности содержания Бутиной в тюрьме
Петр Порошенко«Запад не контролирует Украину»
Американский эксперт о Порошенко, Донбассе и истинном отношении США к Киеву
Украина на уме
Европа попыталась договориться хоть о чем-нибудь. Но ничего не вышло
Появилась видеозапись с места крушения поезда в Анкаре
Все материалы
Бывший СССР
Медвежья угроза
Русские фильмы и сказки напугали прибалтов кремлевской пропагандой
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Взяли власть
В Армении прошли выборы. Сторонники Пашиняна победили с разгромным счетом
«Захваченный» в Керченском проливе украинский моряк озвучил свои требования
«Захваченный» украинский моряк добился отключения ненавистного «Русского радио»
Украина рассердила США
Порошенко рассказал об ответе на агрессию России в Керченском проливе
Все материалы
Экономика
Прорыв во все стороны
Почему у россиян рушатся дома, текут трубы и падают лифты
«Не буди лихо, пока оно тихо»
Экологические налоги и меры по улучшению климата вызывают протест во всем мире
Черная мечта
Россияне хотят жить хорошо на деньги от нефти. Аляска делает это уже 40 лет
Греф открестился от кешбэка в Сбербанке
«Нафтогаз Украины» пообещал «Газпрому» проблемы при помощи США
Миллиардную реформу признали провальной
Россияне назвали виновных в росте цен
Все материалы
Силовые структуры
«На кого укажу — с тем и переспят»
Она попала в секту в Крыму. Ради любви наставника ее адепты готовы на все
Лицо под граммом
Держателя российского общака взяли с кокаином. Кому уйдут воровские миллионы?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россияне собирали деньги для ИГ под предлогом помощи жителям Африки
Киллер из «банды ФСБ» пошел под суд за 10 лет убийств
15-летняя мажорка сбила гаишника и попала на видео
ФСБ задержала группу финансировавших ИГ россиян
Все материалы
Наука и техника
Красный спутник
Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Иосиф Сталин, 1918 г.«Эльцины завопят, что башкиры режут христиан!»
Какая затея Сталина могла расколоть Россию
Назван главный след людей в истории Земли
В городах заметили распространение опасных мертвых зон
Назван победитель боя между Су-57 и F-35
Раскрыто главное преимущество российского супероружия
Все материалы
Спорт
За российскими биатлонистами пришла полиция Австрии
Виноват снова допинг. Спортсменам грозит до трех лет тюрьмы
Попрощались по-королевски
ЦСКА разгромил «Реал», но не попал в Европу. Как и чемпион России
Биатлонист сборной России раскрыл суть обвинений австрийской полиции
Российский биатлон отреагировал на обвинения австрийской полиции
Украинский боксер Усик встал на защиту монахов
Глава российского биатлона оценил рейд австрийской полиции
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Все материалы
Культура
Напрасная юность
Героиню детского ситкома раздели и заставили поклоняться Сатане
Nocow«Идет сильный откат назад на большой скорости»
Музыкант Nocow о запретах в России, клубной культуре и равнодушии к наркотикам
Усы Сталина и будни маньяков
Новые романы Джоан Роулинг, Стивена Кинга и еще 30 главных книг 2019 года
Известный уличный художник превратил московский клуб в арт-объект
В супергеройском комиксе Marvel нашли Николая Баскова
Гитарист Cannibal Corpse прыгнул на соседку и напал с ножом на полицейского
Популярные актеры дебютируют в короткометражных хоррорах
Все материалы
Интернет и СМИ
«Услышав ее, враги дрожали от страха»
Она была лицом Северной Кореи и пугала Запад ядерными ракетами. А теперь исчезла
Нелепая встреча подруг детства в эфире телешоу озадачила зрителей
Сквозь пыль
Тишина, смерть и боль на лучших снимках года
Бургер под названием Huevo Grande сочли оскорбительным
Блогер раскритиковала работающих матерей и стала изгоем
Мать придумала сыну необычное имя и опозорилась
Бузова подарила победительнице конкурса подержанный и битый автомобиль
Все материалы
Ценности
«Тяжело даже моргать»
Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Как развивается самый громкий скандал в мире русской моды
«Императорский портной» одел «Джентльмена года»
Модель Victoria's Secret публично пристыдила любителей фастфуда
Объявлена модель года
Названа самая востребованная еда в мире
Все материалы
Путешествия
Минута славы
Сибирь — это не только холод и медведи. Почему туда поедут тысячи туристов?
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Подземное царство
Что на самом деле нужно смотреть в Турции
Названы главные раздражители пассажиров в аэропорту
Дым в самолете вызвал панику и заставил пассажиров повыпрыгивать из лайнера
Застрявших в Китае российских туристов начали возвращать домой
Амстердам захотели оставить без проституток
Все материалы
Из жизни
«Хорошо, что они никогда не вырастут»
Взрослые женщины одержимы пугающе реальными куклами и тратят на них состояния
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
«О, у вас же президент Путин! Он очень классный!»
История россиянки о жизни в Китае
Австралийка прогнала гигантского питона из постели и легла спать дальше
Любящий отец перекусил острой курицей, подхватил инфекцию и впал в кому
Жена и ее любовник убили мужа ради страховки и свалили вину на аллигаторов
Женщину вынудили родить в запертой одиночной камере
Все материалы
«Выходите с поднятыми руками!»
Почему нельзя покупать сыну в качестве первой машины списанный полицейский автомобиль
Раллийные легенды, сосланные на асфальт
Все эти машины нарисованы, но выглядят круче настоящих
Цвет настроения
Длительный тест Citroen C3 Aircross: первые впечатления от жизни с французом
Гоночный лимузин
Как тяжелый и роскошный седан Bentley Turbo R стал самым необычным гоночным автомобилем
Brabus построил Mercedes-AMG G 63 с 600-миллиметровым клиренсом
Появились изображения нового Volkswagen Passat
Volkswagen больше 10 лет незаконно продавал предсерийные автомобили
Все материалы
Дом
«В квартиру больше ни ногой»
Жители покидают столицу ради недорогих домов на природе
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Бумажные кварталы
Российские застройщики вовсю торгуют несуществующим жильем. Кому это выгодно?
Рынок новогодней аренды рухнул
В трех регионах России выявили аномальный рост цен на жилье
Названы главные страхи владельцев элитного жилья
В Москве подорожало самое дешевое жилье
Все материалы