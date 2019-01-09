Россия раскритиковала заявления Японии по мирному договору

Посла Японии в Москве Тоёхису Кодзуки пригласили в МИД России. Встречу с ним провел заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов, сообщается на сайте ведомства.

Кодзуки уведомили, что в Москве обратили внимание на заявления японского руководства о мирном договоре с Россией. В частности, речь идет о том, что жители южных Курил должны «с пониманием отнестись к переходу территориальной принадлежности островов к Японии». Обеспокоенность российской стороны также вызывают заявления об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций в пользу Японии и бывших японских жителей за послевоенную оккупацию островов», говорится в сообщении МИД.

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Представителю Токио указали, что подобные высказывания вводят в заблуждение общества обеих стран и искажают суть договоренностей лидеров России и Японии на основе Совместной декларации 1956 года. Кроме того, такие заявления японской стороны могут быть расценены как нагнетание атмосферы вокруг заключения мирного договора и попытка навязать России собственный сценарий урегулирования проблемы.

В ведомстве отметили, что 2019 год станет поворотным в вопросе о заключении мира между странами. В то же время подчеркивалось, что Москва выступает за четкую приверженность соблюдению итогов Второй мировой войны, включая принадлежность России южных Курильских островов.

Ранее в январе премьер-министр Японии Синдзо Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по поводу Курильских островов. До этого Абэ заявлял, что наступивший 2019 год является кульминационным в переговорах относительно мирного договора между Японией и Россией.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

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