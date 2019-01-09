США исключили размещение войск на Курилах

США не намерены разворачивать свои войска на южных Курильских островах в случаях, если Россия передаст их Японии. Об этом заявил командующий американскими силами в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес, передает ТАСС.

«На данном этапе у США нет планов размещать там войска», — сказал он на пресс-конференции в Токио.

В соответствии с японо-американским договором безопасности США могут размещать свои военные базы на всей территории страны, однако не могут этого делать без согласия Токио.

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Ранее в январе японский премьер-министр Синдзо Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по поводу Курильских островов и заявил, что подписание мирного договора между сторонами будет выгодно Вашингтону.

До этого Абэ заявлял, что наступивший 2019 год является кульминационным в переговорах относительно мирного договора между Японией и Россией.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

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