Путин объявил условие заключения мира с Японией

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ назвал условие заключения мирного договора. Об этом во вторник, 22 января, пишет в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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«Обсудили перспективы заключения мирного договора, уделили этому немало времени. Впереди кропотливая работа по выходу на взаимоприемлемые решения, условия договора должны быть приняты народами наших стран», — цитирует журналист российского лидера.

Переговоры Путина и Абэ продлились более трех часов.

11 января в МИД России заявили, что для заключения мирного договора между странами необходимо признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме.

Японский премьер в текущем месяце несколько раз поднимал тему Курильских островов и мирного договора. 7 января на могиле отца он поклялся поставить точку в вопросе территориальной принадлежности островов.

Позже в СМИ появилась информация, что Абэ готов пойти на сделку при условии передачи под контроль Токио островов Шикотан и Хабомаи.

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