Россия
 
Последние новости
Двухголовая ящерица с синими языками удивила зоологов
Чечня заявила об особом праве списать долги за газ
Генпрокурор Украины призвал легализовать оружие и проституцию
Роналду получил условный срок
Камеры сняли момент тарана Gelandewagen машины с похитителями
В Кремле прокомментировали новые данные об убийстве журналистов в ЦАР
В России снова попытались запретить книгу с толкованием Корана
Убийцей сирийского «Панциря-С» оказался примитивный израильский дрон
Актер Виторган подрался с режиссером Богомоловым из-за Собчак
Новости партнеров

Раскрыты детали предстоящих переговоров Путина и Абэ

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин и Синдзо Абэ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после переговоров в Москве сделают заявление для СМИ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 22 января.

Планируется, что беседа лидеров в формате тет-а-тет начнется около 14:00 по московскому времени. После этого состоятся российско-японские переговоры в расширенном составе в формате рабочего завтрака. «Главным образом на таких переговорах обсуждаются конкретные проекты двустороннего сотрудничества, в том числе и крупные проекты», — уточнил Песков.

Комментируя перечень тем для обсуждения, представитель Кремля выделил вопросы заключения мирного договора.

Накануне Песков заявил, что Москва в контексте обсуждения территориальной принадлежности Курильских островов не собирается отступать от своих национальных интересов.

20 января агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве сообщило, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласен рассмотреть заключение мирного договора с Россией при условии передачи под контроль Токио островов Шикотан и Хабомаи.

Между тем в МИД России назвали ключевым условием сделки признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль прокомментировал возможность отдать Японии два острова
В Японии признали невозможность получения большей части Южных Курил
Россия напомнила ключевое условие заключения мира с Японией
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня

«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»

Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
11:3821 января

Жителей Магнитогорска предупредили о взрывах

13:02Сегодня

В Кремле прокомментировали новые данные об убийстве журналистов в ЦАР

20:5620 января

Россиян избавят от бумажной волокиты при рождении и смерти

Россия00:06Сегодня

Девочка со «звездочкой» смерти

У шестилетней Вари опухоль мозга. Единственное спасение — протонная терапия
12:55Сегодня

В России снова попытались запретить книгу с толкованием Корана

11:45Сегодня

Российского главврача накажут за койки из стульев и досок

12:18Сегодня

Противников передачи Курил задержали у посольства Японии в Москве

Россия00:0318 января

«Я сто раз завязывал, и толку не было»

Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
02:3920 января

Захарова поспорила с Чубайсом о бедных россиянах

10:47Сегодня

Магнитогорский мэр объяснил внезапное падение уцелевшей стены многоэтажки

10:16Сегодня

Россияне отказались доверять частным организациям

Россия
«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»
Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари опухоль мозга. Единственное спасение — протонная терапия
Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ
Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?
«Не терять чувство реальности»
На что готовы россияне ради веры
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
В Кремле прокомментировали новые данные об убийстве журналистов в ЦАР
В России снова попытались запретить книгу с толкованием Корана
Все материалы
Мир
Курильские и российские
Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
Итальянцы рассказали детям про трансгендеров и разозлили политиков
Китайские студенты-марксисты попали в опалу с подачи коммунистов
В Сирии нашли склад с оружием террористов
Стало известно о многолетних тайных переговорах США и КНДР
Первобытная жестокость
Папуасы веками воевали луками и копьями. Автоматы превратили их жизнь в кошмар
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа«Отношениям уже некуда ухудшаться»
Американский эксперт о санкциях, репутации России и китайской угрозе
Все материалы
Бывший СССР
Без палева
В Грузии легализовали марихуану. Страна стала немного счастливее
В Киеве признали «позорный провал» Украины
Тонут в величии
В Узбекистане победили старую диктатуру. Но уже готовы строить новую
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Дважды судимый генпрокурор Украины заявил о готовности снова сесть в тюрьму
Раскрыты расходы Порошенко на благотворительность
Украина лишилась места в комитете по снятию санкций с России
Все материалы
Экономика
Сами захотели
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
Российский госдолг сократился на миллиарды долларов
Назван самый дорогой в мире бренд
Названо условие подписания нового транзитного договора с Украиной
Немцы высказались о строительстве «Северного потока-2»
Европа побоялась остаться без российского газа
В «Газпроме» опровергли списание девяти миллиардов долгов жителям Чечни
Все материалы
Силовые структуры
«Поднимайте всех — мы идем мстить»
Цыгане и казаки устроили бойню на Урале. Их поссорила любовь
Анастасия Вашукевич«Я не думала, что это зайдет так далеко»
Суд над Настей Рыбкой: предательство Травки, козни Трампа, обращение к Дерипаске
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Серпуховский суд отказался рассматривать иск Генпрокуратуры об имуществе Шестуна
Осужденные женщины избили сотрудников российской колонии
Российская таможня нашла в бананах 50 килограммов кокаина
19 россиян осудили за перестрелку в цыганском поселке Екатеринбурга
Все материалы
Наука и техника
Бей первым
США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
Накроет всех
От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов
Улетело в дыру
Пентагон потратил миллионы на телепорты и поиск инопланетян. Но ничего не нашел
Россия облегчит «Циркон»
Убийцей сирийского «Панциря-С» оказался примитивный израильский дрон
Рыбным костям нашли применение в космосе
Все материалы
Спорт
Алина ЗагитоваНа лезвиях
Защитит ли Загитова титул? Главные интриги чемпионата Европы
Российский игрок НХЛ устроил драку
СИЗО доведет Кокорина до операции на колене
Хоккеист российской молодежки назвал критику фанатов бредом
Лутц крутят и риттбергер прыгают
В этом спорте зажигают Медведева и Загитова. Как в нем разобраться?
Гол Глушакова принес «Спартаку» победу на турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер»
Внук советского олимпийского чемпиона вошел в историю Australian Open
Все материалы
Культура
«Любовь — это война, а брак — соглашение о мире»
Страсть, флирт и стареющая Европа глазами звезды французской литературы
«Ты знаешь, сволочь, как люди живут?»
Рабочие похищают олигарха. Отрывок фильма «Завод» Юрия Быкова
Рэпер Птаха«Путин улыбнулся и сказал: "Вы че, отвяньте от них"»
Птаха о нападении на себя, баттле с Гуфом, наркотиках и депутатах
Трамп поборется с Деппом и Траволтой за звание худшего актера
Шнуров поиздевался над развратными шпагатами Волочковой
Кристиан Бэйл посмотрел в лицо смерти и зарекся сидеть на диетах
Умер французский актер Франсуа Перро
Все материалы
Интернет и СМИ
«Эти ребята богаты, влиятельны и ведут себя подло»
Они внушили человечеству ложную правду и обрекли планету на верную гибель
Египетский телеведущий получил тюремный срок за интервью с геем
Речь казахского телеведущего рассмешила пользователей сети
Мать рассказала о грудном вскармливании семилетнего сына и подверглась травле
«Спасибо, я так жить не хочу»
Они пришли на YouTube, чтобы разбогатеть и не работать. Но что-то пошло не так
Анонимный рассказ мальчика о травле одноклассниками растрогал пользователей сети
В сети обнаружили лучшее имя полицейского в истории
Все материалы
Ценности
Время женственности
Самые необычные и драгоценные дамские часы SIHH-2019
Аллах дал
Трубки, лошади и икра каждый день. Красивая жизнь великого властителя Ирана
Не думай о секундах
Часы для увлеченных, отважных и деловых людей
Меган Маркл вышла на публику в дешевом платье
Бренд решил нажиться на культовых вещах из 90-х
Юбка из 90-х вновь стала модной
Найден способ носить платья зимой и не мерзнуть
Все материалы
Путешествия
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Пустынный рай
Самые чистые пляжи, дорогие отели и богачи: зачем ехать в Абу-Даби
Сотрудники круизного лайнера занялись сексом в каюте пассажиров и попались
Найден неожиданный способ вырастить успешного ребенка
Билеты в плацкарт захотели сделать невозвратными
Названы лучшие направления путешествий в 2019 году
Все материалы
Из жизни
«Не существует гуманных убийств»
Фотограф снял животных на скотобойне. Они умирают мучительно и долго
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»
Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
Новорожденную девочку похоронили заживо из-за злых духов
Уборщица неудачно открыла окно и убила прохожую
Раненый моряк несколько недель дрейфовал по морю и был спасен
Врачи более двух часов запускали сердце пациента и победили
Все материалы
Дакар-2019
Если вы не следили за самой красивой гонкой этого года, то просто посмотрите, как это было
Спорткар, который не смог
Бразильский Volkswagen, о котором вы не слышали, — история постройки и провала
История Супры
Насыщенная биография японского купе
Машины-долгожители
Рейтинг машин, которые владельцы не хотят менять даже через 15 лет
Первый экземпляр новой «Супры» оценили в 42 раза дороже базового спорткара
Раскрыта внешность серийного BMW X3 M
Chevrolet построил из Lego полноразмерную копию пикапа Silverado
Все материалы
Дом
«Там жили девушки легкого поведения»
Россиянка унаследовала две квартиры и оказалась на грани нервного срыва
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
Старые стены
Советская архитектура снова в моде. Молодежь от нее без ума
Власти отказались списывать долги россиян за услуги ЖКХ
«Девяток яиц» добрался до рынка жилья
Названы города России с самыми дешевыми комнатами в коммуналках
Назван любимый район московских новоселов
Все материалы