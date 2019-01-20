В Японии признали невозможность получения большей части Южных Курил

Япония признала, что передача островов Итуруп и Кунашир в данный момент не является возможной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

По данным источника в правительстве страны, премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласен на частичную передачу спорной территории под контроль Токио. Он хочет получить гарантии передачи южной части Курил японской стороне. Речь идет об островах Шикотан и Хабомаи. При таких условиях политик готов рассмотреть заключение мирного договора с Россией.

Ранее Синдзо Абэ заявил, что полон решимости добиться завершения переговоров по мирному договору. По его словам, это мешает развитию экономического потенциала двух стран.

Абэ 22 января совершит визит в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщали в Кремле, стороны в том числе планируют обсудить вопросы, связанные с заключением между странами мирного договора.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи под свой контроль.

Итуруп и Кунашир — два самых крупных острова Южных Курил. Помимо них в состав этого архипелага входит остров Шикотан и группа мелких необитаемых островов Хабомаи.

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