Названа дата переговоров о мире между Россией и Японией

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут в Москве 22 января, ожидается рассмотрение вопроса о заключении мирного договора между странами. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 14 января.

Кроме того, стороны обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, также запланирован обмен мнениями по проблемам международной повестки.

Абэ в Россию пригласил Владимир Путин, отмечается в сообщении.

Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос суверенитета над Курильскими островами не обсуждается. Он подчеркнул, что без признания Токио российского суверенитета над Курилами продвижение в переговорах по мирному договору труднодостижимо.

10 января в Госдуму был внесен законопроект, де-факто налагающий вето на подготовку правовых актов по передаче Курильских островов другим странам.

Власти Японии не признают российского суверенитета над территорией Южных Курил. Москва не признает наличия оснований для территориального спора.

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