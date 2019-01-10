В Госдуме нашли способ защитить Курилы от Японии

В Госдуму внесен законопроект, де-факто налагающий вето на подготовку правовых актов по передаче Курильских островов другим странам. Документ опубликован в базе данных нижней палаты в четверг, 10 января.

Проект закона «О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии» подготовлен членом фракции ЛДПР Сергеем Ивановым. В документе говорится, что любые правовые акты об отторжении территории Курильских островов не могут иметь юридической силы.

Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации, в составе Сахалинской области, сказано в законопроекте.

Законодательная инициатива стала ответом на принятие японским парламентом поправок, закрепляющих принадлежность Курильских островов Японии, говорится в пояснительной записке.

В ноябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков исключил автоматическую передачу Курил.

Власти Японии считают Южные Курилы «северными территориями» и не признают над ними российского суверенитета. Москва не признает наличия оснований для территориального спора.

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