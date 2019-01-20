Кремль предупредил Абэ

Заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ о претензиях Токио на южные Курилы осложнят предстоящие переговоры с Москвой на высшем уровне, полагает помощник президента России Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщает «Интерфакс».

«[Японцы] усложнили переговорный процесс, это точно», — сказал представитель Кремля.

Абэ 22 января совершит визит в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщали в Кремле, стороны в том числе планируют обсудить вопросы, связанные с заключением между странами мирного договора.

Японский премьер в январе несколько раз поднимал тему Курильских островов и мирного договора с Россией. Так, на могиле своего отца он поклялся поставить точку в переговорах с Москвой по поводу Курил, а также заявил, что нынешний год станет кульминационным в вопросе заключения соглашения о мире.

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Также российская сторона обращала внимание на заявления японского руководства, в частности, о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии». Послу Японии в Москве было указано на грубый характер подобных высказываний.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи; по словам Владимира Путина, Япония готова обсуждать заключение мирного договора и на основе Московской декларации 1956 года, по которой под контроль Токио должны перейти только Шикотан и Хамобаи.

Москва считает, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

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