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Кремль прокомментировал возможность отдать Японии два острова

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной реакции Кремля, если Япония предложит план «два острова в обмен на мирный договор». Об этом в понедельник, 21 января, пишет в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Пока никто ничего официально не предлагал. Давайте дождемся завтрашних переговоров. Призываем всех быть реалистами, нам предстоит искать развязку, но от своих национальных интересов никто отступать не собирается», — сказал Песков.

20 января агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве сообщило, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласен рассмотреть заключение мирного договора с Россией при условии передачи под контроль Токио островов Шикотан и Хабомаи.

Ожидается, что Абэ приедет 22 января в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны уделят основное внимание вопросам мирного договора, сообщили ранее в Кремле.

Власти Японии не признают российского суверенитета над территорией Южных Курил, и настаивают на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над Курилами.

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