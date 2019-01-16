В Кремле ответили на возможность вредящего жителям Курил договора с Японией

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ будут искать решение по мирному договору, которое устроит народы двух стран. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил», — сказал он. По словам Пескова, то, что между странами нет мирного договора — абсурд, и это сдерживает развитие двусторонних отношений.

«Но итогом этой работы должно стать решение, которое никоим образом не нарушает интересы нашего населения», — добавил пресс-секретарь.

Ранее 14 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос суверенитета над Курильскими островами не обсуждается. Он подчеркнул, что без признания Токио российского суверенитета над Курилами продвижение в переговорах по мирному договору труднодостижимо.

Переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ о заключении мирного договора пройдут 22 января в Москве. Власти Японии не признают российского суверенитета над территорией Южных Курил. Москва не признает наличия оснований для территориального спора.

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