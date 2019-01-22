Абэ понадеялся на новую встречу с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ понадеялся на новую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил после завершившихся переговоров в Москве, передает ТАСС.

По словам главы правительства, он ожидает новой встречи на высшем уровне в июне этого года на саммите G20 в японской Осаке. Абэ также рассчитывает на переговоры глав МИД в феврале.

Премьер-министр указал, что мирный договор между странами — «задача, оставленная нерешенной более 70 лет», поэтому разобраться с ней не слишком просто, передает «Интерфакс». Однако сделать это необходимо, добавил Абэ. «Мы сегодня с президентом Путиным подтвердили свою решимость на эту [совместную] работу», — подчеркнул он.

Премьер-министр также сообщил, что стороны будут стремиться увеличить турпоток в два раза — до 400 тысяч человек к 2023 году — и договорились организовать чартерный рейс для бывших жителей Курильских островов.

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Переговоры Путина и Абэ продлились более трех часов. Президент России по их итогам назвал условие заключения мирного договора. По его словам, положения должны быть приняты народами обеих стран.

Ранее во вторник стало известно, что стороны рассматривают включение в договор пункта о гарантиях безопасности.

11 января в МИД России заявили, что для заключения мирного договора между странами необходимо признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме.

Власти Японии не признают российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивают на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над Курилами: острова отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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