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Япония решила «как следует» обсудить вопросы мирного договора с Россией

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Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен «как следует» обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопросы мирного договора с Россией. Об этом во вторник, 22 января, сообщает РИА Новости.

По словам Абэ, сотрудничество Москвы и Токио приносит результаты. «Кроме того, я рассчитываю на откровенный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и международных проблем», — добавил он.

Лидеры двух стран 22 января проводят очередной раунд переговоров в Кремле. Сообщалось, что заключение мира между Россией и Японией будет обсуждаться на встрече в первую очередь.

Ранее во вторник стало известно, что стороны рассматривают включение в договор пункта о гарантиях безопасности.

20 января агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве сообщило, что Абэ согласен рассмотреть заключение мирного договора с Россией при условии передачи под контроль Токио островов Шикотан и Хабомаи. Между тем в МИД России называли ключевым условием сделки признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме.

Власти Японии не признают российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивают на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над Курилами: острова отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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