В Кремле отметили неизменность позиций по вопросу мирного договора с Японией

В Москве не видят каких-либо изменений в позиции Токио по проблеме мирного договора после переговоров Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, позиция Москвы также остается неизменной с того момента, как Путин в сентябре 2018 года на Восточном форуме во Владивостоке предложил японской стороне заключить мирный договор без всяких предварительных условий. Тогда Абэ назвал такое предложение неприемлемым.

Ранее 22 января Путин по итогам трехчасовых переговоров с Абэ назвал условие заключения мирного договора. По его словам, условия договора должны быть приняты народами обеих стран. Премьер Японии, в свою очередь, заявил, что мирный договор между Россией и Японией — сложная «задача, оставленная нерешенной более 70 лет»

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11 января в МИД России заявили, что для заключения мирного договора между странами необходимо признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме.

Японский премьер в текущем месяце несколько раз поднимал тему Курильских островов и мирного договора. 7 января на могиле отца он поклялся поставить точку в вопросе территориальной принадлежности островов.

Токио не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над Курилами: острова отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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