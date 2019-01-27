В Кремле назвали препятствия в переговорах по Курилам

Переговоры с Японией по мирному договору осложняет тот факт, что Токио поддерживает санкции Запада против Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Его слова передает «Интерфакс».

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Он также заметил, что в Москве «вряд ли кто-то будет второй раз наступать на грабли и вряд ли кто-то будет верить каким-то вербальным заверениям по такой жизненно важной субстанции, как безопасность». Таким образом Песков ответил на напоминание, что Россию со времен президента СССР Михаила Горбачева «неоднократно обманывали» касаемо планов НАТО по расширению и других моментов в сфере безопасности.

Представитель Кремля также подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин на Дальневосточном форуме предлагал подписать мирное соглашение без предварительных условий, чтобы затем в атмосфере доверия заниматься дальнейшим выстраиванием отношений.

«Это не нашло понимания у наших японских коллег, и пока в этом наши подходы разнятся», — указал Песков и добавил, что это не означает тупик. «У нас основная задача не что-то отдать или что-то получить, а подписать мирный договор», — сказал представитель Кремля.

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Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ прошли в Москве 22 января. Позже в Кремле отметили неизменность позиций сторон. Японское агентство сообщило, что Москва и Токио изучают возможности включить в документ пункт о гарантиях безопасности. Это связано с союзническими обязательствами Японии перед США.

20 января источники в японском правительстве сообщали, что Токио готово рассматривать мирное соглашение с Россией при условии передачи двух островов Курильской гряды — Шикотан и Хабомаи. В МИД России называли ключевым пунктом признание Японией итогов Второй мировой войны, по которым Курилы отошли СССР.

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