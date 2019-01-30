Россия пообещала защитить Сахалин и Курилы от любых угроз

В Министерстве обороны России прокомментировали информацию об угрозе захвата Японией острова Сахалин и четырех островов южных Курил. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя ведомства, военный потенциал и боевые возможности России на Дальнем Востоке могут гарантированно нейтрализовать любые реальные или возможные угрозы безопасности и территориальной целостности страны.

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О японской угрозе в своей статье рассказал бывший начальник Генштаба ВС Абхазии Анатолий Зайцев.

Ранее 30 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет над южными Курилами принадлежит Токио. В то же время отмечалось, что Абэ изменил формулировку и не назвал острова «исконно японскими территориями», как это обычно делается.

Переговоры по заключению мирного договора между президентом России Владимиром Путиным и Абэ прошли в Москве 22 января. Позже в Кремле отметили неизменность позиций сторон. С японской стороны отметили, что Москва и Токио изучают возможности включить в документ пункт о гарантиях безопасности. Это связано с союзническими обязательствами Японии перед США.

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