Россия призвала Японию сделать первый шаг

В переговорах по мирному договору между Россией и Японией первый шаг — за Токио, страна должна признать российский суверенитет над Южными Курилами и итоги Второй мировой войны. Об этом на лекции в Душанбе заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам министра, лидеры стран поручили дипломатам ускорить переговоры. «Мы к такой постановке вопроса давно готовы. К сожалению, первый шаг, который необходимо сделать, не за нами, а за Токио. И этим первым шагом должно стать полное, безоговорочное признание итогов Второй мировой войны, включая суверенитет Российской Федерации над всеми, в том числе и над этими островами», — сказал Лавров.

27 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что препятствием для переговоров по Курилам является то, что Япония поддерживает санкции, введенные Западом против России. Он также рассказал, что российский лидер Владимир Путин предлагал японской стороне мирный договор без дополнительных условий, но это предложение не нашло понимания.

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Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ прошли в Москве 22 января. Позже в Кремле отметили неизменность позиций сторон. Японское агентство сообщило, что Москва и Токио изучают возможности включить в документ пункт о гарантиях безопасности. Это связано с союзническими обязательствами Японии перед США.

20 января источники в японском правительстве сообщали, что Токио готов рассматривать мирное соглашение с Россией при условии передачи двух островов Курильской гряды — Шикотан и Хабомаи. В МИД России ранее уже называли ключевым пунктом признание Японией итогов Второй мировой войны, по которым Курилы отошли СССР.

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