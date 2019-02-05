Россия ответит на выход США из ракетного договора новым оружием

Наземный вариант комплекса «Калибр» с крылатой ракетой большой дальности необходимо разработать до 2020 года, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 5 февраля.

«В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности», — рассказал министр обороны. Он добавил, что эти меры одобрил Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

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По его словам, это будет частью ответа на приостановку США выполнения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и разработку ракет с дальностью стрельбы более 500 километров. Шойгу поручил своему заместителю Алексею Криворучко в короткие сроки открыть опытно-конструкторские работы.

Ранее во вторник стало известно о планах российских военных возродить советскую ракету «Пионер», которая была снята с вооружения после принятия ДРСМД.

2 февраля Москва симметрично ответила на решение Вашингтона выйти из ракетного договора. Американская сторона обвинила Россию в нарушении условий соглашения. Москва настаивает на беспочвенности обвинений. Процесс выхода из договора займет шесть месяцев.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

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