Лавров отверг начало новой холодной войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) не спровоцирует начало новой холодной войны. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что с выходом Вашингтона из соглашения наступит новая эпоха, в которой США «возьмут курс на слом системы контроля над вооружениями». «Это печально», — добавил глава ведомства.

Материалы по теме США выходят из ракетного договора Мир ждет новая гонка вооружений. Россия к ней готова

2 февраля президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США.

Американская сторона настаивает, что причиной решения стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как США продолжают их соблюдать. Трамп отметил, что процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!