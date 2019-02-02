США уличили в нарушении ракетного договора с 1999 года

США нарушают Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) уже на протяжении 20 лет. Об этом в субботу, 2 февраля, заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщается на сайте Кремля.

Как уточнил Лавров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу, договор, действующий с 1988 года, Соединенные Штаты начали нарушать в 1999-м, когда приступили к испытаниям боевых беспилотных летательных аппаратов. По словам министра, данные беспилотники «по характеристикам совпадают с запрещенными договором крылатыми ракетами наземного базирования».

Глава МИД напомнил, что в дальнейшем американская сторона также начала использовать баллистические ракеты-мишени для испытания своей системы противоракетной обороны. Кроме того, уточнил Лавров, с 2014 года США начали размещать в Европе пусковые установки Mk 41, «которые абсолютно пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности "Томагавк"». По его данным, в настоящее время такие установки уже развернуты в Румынии, а также готовятся к развертыванию в Польше и Японии. «Это прямое нарушение договора», — подчеркнул глава российского МИД.

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Ранее 2 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. При этом он поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу о начале работ по созданию нового вооружения.

США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД со 2 февраля. По заявлению американской стороны, причиной этого стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как Вашингтон продолжает их соблюдать.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

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