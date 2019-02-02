Путин анонсировал создание нового российского оружия

Президент России Владимир Путин поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу о начале работ по созданию нового вооружения в качестве ответных мер на аналогичные действия США. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщается на сайте Кремля.

Глава оборонного ведомства огласил два предложения по ответным мерам России. В частности, речь шла об открытии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР и ОКР) по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет «Калибр» в наземном варианте, а также об аналогичных работах по созданию нового вида оружия.

«Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления — создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности», — заявил глава государства.

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Ранее Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ответ на аналогичные действия США. Он также напомнил, что в Вашингтоне заявили о том, что занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. «Мы будем делать то же самое», — отметил российский президент.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

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