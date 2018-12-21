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Российский фрегат с «Калибрами» заметили на пути в Азовское море

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Фрегат «Адмирал Макаров»

Фрегат ВМФ России движется мимо берегов Крыма по направлению к Азовскому морю, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

Корабль был замечен в районе Феодосии (Крым) на расстоянии 1,5 морской мили от берега (примерно 2,7 километра). На его борту находится вертолет, заявил собеседник агентства.

Под это описание подходят три ракетных сторожевых корабля проекта 11356, которые, согласно сайту Черноморского флота России, находятся в данный момент в его составе — «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен».

Все они несут на борту по одному вертолету Ка-27. Кроме того, каждый фрегат оснащен восемью противокорабельными ракетами «Калибр-НК», а также зенитно-ракетными установками «Штиль-1» и «Игла-1Э». Самым новым из них является «Адмирал Макаров». Как сообщал телеканал «Звезда», фрегат поступил в пункт постоянного базирования в Севастополе в октябре. Помимо перечисленного вооружения, он оснащен сверхзвуковыми ракетами «Оникс».

6 декабря сообщалось, что США отправят военный корабль в Черное море на помощь Украине после инцидента в Керченском проливе. 20 декабря американские сенаторы внесли на рассмотрение парламента законопроект о проведении в Черном море международной операции против России. Кроме того, 18 декабря в Черное море вошел британский корабль-разведчик HMS Echo.

Ситуация в Азовском море обострилась после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. Российские пограничники задержали три украинских военных корабля, которые нарушили территориальные воды Крыма и начали опасные маневры. Москва назвала эти действия провокацией.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции подчеркнул, что целью этих действий украинского флота было повышение падающих рейтингов действующего президента Украины Петра Порошенко перед выборами главы государства, которые состоятся в марте.

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