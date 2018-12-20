Путин назвал причину инцидента в Керченском проливе

Инцидент в Керченском проливе произошел вследствие провокации украинских властей. Об этом в четверг, 20 декабря, в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24», заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер констатировал, что украинские власти сознательно пошли на провокацию. «Провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем нужно нашим украинским партнерам вот такое развитие событий? Понятно, там выборы (выборы главы государства пройдут на Украине 31 марта 2019 года — прим. «Ленты.ру»), им нужно обострять для того, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента — я имею в виду действующего президента (Петра Порошенко — прим. «Ленты.ру»)», — объяснил Путин.

Президент России считает, что данное решение украинских властей навредит интересам населения страны.

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«Удалась ли [провокация] или не удалась? С точки зрения повышения рейтинга — может быть. Рейтинг у Петра Алексеевича [Порошенко] вроде подрос немножко», — сказал Путин, отметив, что рейтинг нынешнего украинского лидера находится в районе отметки в 12 процентов.

«У Юлии Владимировны [Тимошенко] сейчас более 20 процентов. У Зелинского (имелся в виду шоумен Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру»), [Юрия] Бойко, Порошенко — в районе 12 процентов. В этом смысле — да, он [Порошенко] свою задачу выполнил — за счет интересов страны, я считаю. Это плохой способ поднятия рейтинга», — добавил президент России.

Возвращаясь к теме событий 25 ноября, Путин выразил уверенность, что украинские моряки были посланы в Азовское море с расчетом на то, что кто-то из них погибнет. «И большое недовольство, я вижу, в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб. Рассчитывали, что кто-то из них погибнет. Но, слава богу, этого не случилось», — подчеркнул Путин.

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Он также указал на то, что лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук недавно приезжал в Москву по поручению Порошенко и обсуждал вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива. Однако, отметил президент России, этот вопрос можно будет решать только после завершения уголовного дела. «Идет следствие, после уголовного разбирательства будет ясно, что с этим дальше делать», — подчеркнул он.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической компанией Seetarget и опубликованного 19 декабря, Порошенко занимает лишь третью строчку в рейтинге возможных кандидатов на будущих президентских выборах — его готовы поддержать 8,6 процента от общего числа опрошенных (и 12,3 процента среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором). Лидером рейтинга является Юлия Тимошенко, свой голос за нее готовы отдать 14,2 процента всех респондентов (и 20,2 процента определившихся). Зеленский занимает второе место с 9 процентами от общего числа опрошенных и 12,7 процента среди определившихся с выбором. Имя Юрия Бойко, находящегося на четвертом месте, назвали 8,3 процента от общего числа респондентов и 11,6 процента среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором.

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