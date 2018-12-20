В США захотели провести международную операцию против России в Черном море

41 американский сенатор внесли на рассмотрение в верхнюю палату парламента США законопроект о проведении в Черном море международной операции против России. Документ опубликован на сайте одного из его создателей, сенатора-республиканца Рона Джонсона.

Отмечается, что США и их союзникам необходимо оперативно ответить России «сильными и решительными действиями» в Керченском проливе. Для этого предлагается организовать межнациональную операцию по свободе судоходства в Черном море в сочетании с запрещением строительства трубопровода «Северный поток-2».

Материалы по теме Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе

Также в документе указано, что Соединенные Штаты должны увеличить поставки летального оружия на Украину, особенно для расширения ее морских возможностей.

19 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал попытку нового прохода военных кораблей ВСУ через Керченский пролив. По его словам, такое действие принципиально для Киева, поскольку «если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря». В Москве ответили, что слова Турчинова могут быть расценены как признание в подготовке очередной провокации.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!