Британский корабль-разведчик добрался до Украины

Разведывательное судно HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании в среду, 19 декабря, пришвартовалось у причала Одесского морского порта. Об этом сообщает «Думская».

Отмечается, что это первый корабль стран-членов НАТО, прибывший на Украину после инцидента в Керченском проливе 25 ноября.

HMS Echo пробудет в Одессе несколько дней, после чего судно будет задействовано в маневрах вместе с флагманом Военно-морских сил Украины — фрегатом «Гетман Сагайдачный».

В ноябре министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что HMS Echo останется в Черном море «на длительный период». При этом, в соответствии с Конвенцией Монтре о статусе проливов от 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток. «Думская» предполагает, что по истечении этого срока HMS Echo сменит его систершип HMS Enterprise.

Принятые на вооружение в 2003 году суда HMS Echo и HMS Enterprise предназначены для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок или десантных кораблей, также корабли могут быть платформой для управления задачами по разминированию. На HMS Echo и HMS Enterprise установлены три шестиствольных пулемета Mk44 Minigun калибра 7,62, две зенитные скорострельные пушки «Эрликон» калибра 20 миллиметров и четыре крупнокалиберных пулемета.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



