Британский корабль-разведчик вошел в Черное море

Разведывательное судно HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании вошло в Черное море через Босфор. Об этом сообщает турецкий сайт Bosphorus Observer, отслеживающий проход судов через пролив.

«Королевский ВМФ возвращается в Черное море впервые после кризиса в Азовском море. Размещенное в Девонпорте многоцелевое гидро- и океанографическое исследовательское судно HMS Echo класса "Эхо" прошло через Босфор», — говорится в Twitter-аккаунте ресурса.

Там же сообщается, что судно оснащено эхолотами и датчиками, способными собирать военные данные. На нем также установлены шестиствольные пулеметы Mk44 Minigun калибра 7,62 и две зенитные скорострельные пушки «Эрликон» калибра 20 миллиметров.

Bosphorus Observer передает, что корабль в сопровождении турецкой береговой охраны направляется на север и пробудет в акватории Черного моря 21 день, соблюдая конвенцию Монтре о статусе проливов.

6 декабря стало известно, что США отправят военный корабль в Черное море на помощь Украине после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были отправлены под стражу.

В сентябре власти Китая выразили недовольство в связи с тем, что британский военный корабль прошел вблизи спорных островов в Южно-Китайском море. В Лондоне заявили, что не нарушали международных правил судоходства, хотя и не признают притязаний КНР на эти острова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!