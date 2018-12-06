США отправят военный корабль в Черное море на помощь Украине

США начали готовить к отправке военный корабль, чтобы поддержать Украину в Керченским проливе. Об этом сообщает CNN.

Американские военнослужащие попросили Государственный департамент США уведомить Турцию о появлении военного корабля в Черном море. Америка обязана предупредить об этом Турцию не менее чем за 15 дней в соответствии с конвенцией Монтре от 1936 года, регулирующую судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы. Они соединяют Средиземное море с Черным.

Комментируя ситуацию в Керченском проливе, президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на поддержку США. «Американский флот всегда готов ответить, когда его зовут», — заявил представитель флота Кайл Рейнс, курирующий операции в регионе.

25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были отправлены под стражу. В ответ на это Украина ввела военное положение, а Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки».

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