Раскрыто влияние США на Украину

Власти США критикуют украинских политиков, но делают это за закрытыми дверями. Об этом рассказал профессор Школы внешнеполитической службы Американского университета Кит Дарден, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру»

По его словам, это обусловлено тем, что Украина находится «под значительной внешней угрозой», и Вашингтон не хочет усугублять ситуацию. «Еще при Обаме Порошенко несколько раз хотел вводить военное положение, но его убедили в ошибочности этого шага», — пояснил Дарден.

28 ноября президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на поддержку Соединенных Штатов. Комментируя ситуацию в Керченском проливе, он заявил, что военные готовы защищать страну, но в то же время Украина рассчитывает на обещания США поддержать ее. «Я рассчитываю на Соединенные Штаты. Я рассчитываю на народ Соединенных Штатов», — сказал он.

По информации ФСБ, 25 ноября украинские корабли зашли в территориальные воды России, которые были таковыми еще до включения Крыма в состав страны; Киев считает, что инцидент произошел в международных водах. Украина не признает российский статус полуострова и вод вблизи него соответственно, а также считает незаконным строительство Россией моста через Керченский пролив в том числе с точки зрения морского права.

8 ноября Минфин США расширил санкции против России по Украине и Крыму, добавив туда трех физических лиц и девять организаций. Российская сторона заявила, что не будет тратить время на анализ новых ограничительных мер ввиду их недейственности.