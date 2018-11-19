Американцы посоветовали Украине ввести полную блокаду Донбасса

Американские эксперты советуют Украине ввести полную блокаду Донбасса и не пропускать ни людей, ни товары. Об этом в эфире ObozTV (подразделение издания «Обозреватель») заявил бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

«Американцы предлагают Украине жестко перекрыть границу, никого и ничего не пускать, ни людей, ни товары, даже ресурсы — электроэнергию и воду», — заявил он.

По его словам, после этого в непризнанных республиках Донбасса очень быстро сложится революционная ситуация.

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«[Такая ситуация] недопустима для России, она ее не вытянет, и таким образом можно будет сдвинуть этот [переговорный] процесс», — пояснил украинский генерал. Романенко не уточнил, кто именно со стороны США советовал Украине применить радикальный подход к Донбассу.

Ранее, в ноябре этого года, лидер общественного движения «Украинский выбор» и глава оппозиционной партии «За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о своем мирном плане по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, региону необходимо предоставить автономию, возможности создать свое правительство, свой парламент. Также Медведчук высказался за амнистию для ополченцев и проведение местных выборов в Донбассе.

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