Киев готовит химическую диверсию, чтобы начать наступление на неподконтрольные территории Донбасса. Об этом сообщил глава пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов, передает Донецкое агентство новостей.

«Украинское командование совместно с западными кураторами готовит крупную диверсию на химическом заводе "Стирол"», — сказал он.

По его словам, военнослужащие украинской армии уже получили комплекты химзащиты. Цель операции — отвлечь силы ДНР на эвакуацию населения, чтобы начать продвижение вглубь территории республики.

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Завод «Стирол» располагается в Горловке в прифронтовой зоне. На предприятии производили минеральные удобрения, выпускали три процента мирового экспорта аммиака, карбамида и аммиачной селитры, а также минеральные кислоты, органические смолы, полимерные материалы и изделия из них.

Производство было остановлено с началом боевых действий в Донбассе в 2014 году. Летом 2018-го власти ДНР начали процесс запуска основных мощностей завода.