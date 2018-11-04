На Украине впервые за 19 лет применили С-300В1

Украинские военные впервые за 19 лет применили мобильную зенитную ракетную систему С-300В1 на учениях в Херсонской области. Об этом у себя в Facebook сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.

По его словам, ЗРК уничтожила две цели.

«Результаты стрельб подтвердили наши возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально возможные короткие сроки», — написал Муженко.

Он также отметил, что успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем открывают перспективы дальнейшего загрузки украинского ОПК.

Ранее 2 ноября сообщалось, что ВСУ провели на государственном полигоне «Ягорлык» в Херсонской области (граничит с Крымом) учения с боевыми стрельбами. Целью комплексных учений и испытаний с боевыми стрельбами ЗРК С-300 различных модификаций, «Бук», «Тор», «Оса-АКМ» являлась отработка системы многоэшелонной противовоздушной обороны страны.

Боевые стрельбы на полигоне «Ягорлык» начались 1 ноября, закончатся они 4 ноября.

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