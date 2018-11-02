Учения украинской армии возле Крыма показали на видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели на государственном полигоне «Ягорлык» в Херсонской области (граничит с Крымом) учения с боевыми стрельбами. Видеоролик с фрагментами учений опубликован в Facebook секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова.

Пресс-служба СНБО указывает, что в учениях принимали участие подразделения противовоздушной обороны сухопутных войск и зенитно-ракетные войска воздушных сил ВСУ. Целью комплексных учений и испытаний с боевыми стрельбами ЗРК С-300 различных модификаций, «Бук», «Тор», «Оса-АКМ» являлась отработка системы многоэшелонной противовоздушной обороны страны.

«Восстановление системы противовоздушной обороны — одна из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны нашего государства и один из важных приоритетов, определенных СНБО Украины», — сказал Турчинов.

Боевые стрельбы на полигоне «Ягорлык» начались 1 ноября, закончатся они 4 ноября. В связи с учениями Украина перекрыла часть воздушного пространства над северо-западной частью акватории Черного моря.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!