Разгромленную в Иловайском котле колонну украинской армии показали на видео

Украинский активист, участник проекта «Эвакуация 200» (занимается идентификацией погибших в ходе вооруженного конфликта в Донбассе украинских военных) Павел Нетесов опубликовал видео, на котором запечатлена колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ), разгромленная в ходе боев под Иловайском в августе 2014 года.

Кадры, по его словам, публикуются впервые. На видео можно увидеть уничтоженную технику и погибших бойцов 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Во время военной операции, которую Киев развернул против вооруженных сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в середине апреля 2014 года, в Иловайске не раз велись активные боевые действия. В августе украинским силовикам удалось занять значительную часть города, однако впоследствии они оказались окружены силами вооруженных формирований ДНР. При выходе из котла украинские силовики понесли серьезные потери — по официальным данным, выступавшие на стороне Киева соединения потеряли убитыми 366 человек.

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