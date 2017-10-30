Бывший СССР
 

Суд в Гааге изучит факт массовой гибели украинских военных под Иловайском

Перейти в «Мою Ленту»
Всеволод Ченцов
Всеволод Ченцов

Служба прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге уточняет, подпадают ли под юрисдикцию этого органа факты гибели украинских военных под Иловайском в 2014 году. Об этом агентству УНИАН в понедельник, 30 октября, сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

«На этой стадии проводится анализ ситуации для того, чтобы установить, есть или нет признаки возможных преступлений, которые подпадают под юрисдикцию суда», — пояснил дипломат.

Киев направил материалы о гибели своих военнослужащих под Иловайском в августе. Тогда в Генеральной прокуратуре Украины отметили, что в Гаагу «передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе убийства украинских военных)».

В августе 2014 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) и добровольческие подразделения понесли тяжелые потери под Иловайском. Украинские силы попытались взять под контроль занятый ополченцами город. В результате ответного наступления подразделений самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в котле оказались заблокированы несколько тысяч военнослужащих и добровольцев из Нацгвардии. По неофициальным данным, число погибших украинских военнослужащих превысило тысячу человек.

В своем расследовании этих событий украинская Генпрокуратура указала на многочисленные случаи дезертирства военнослужащих ВСУ, а также признала отдельные «ошибки руководства АТО» (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в Донбассе) при планировании и проведении военных операций.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Суд в Гааге выясняет, имеет ли право расследовать убийства украинских военных в Иловайске
Ополченцы ликвидировали участвовавшего в блокаде Донбасса бойца ВСУ
Генерал ВСУ назвал бойцов батальона «Донбасс» бежавшими с поля боя мародерами
Последние новости
Спасатели нашли тело члена экипажа разбившегося у Шпицбергена российского Ми-8
Сербы уволили выведшего команду на чемпионат мира в Россию тренера
Жена Джигарханяна сбежала из России
Суд в Гааге изучит факт массовой гибели украинских военных под Иловайском
Депутат Госдумы пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» ГАИ
Акушер-гинеколог умерла после суток работы в роддоме Ангарска
Появилось первое видео испытаний российского седана проекта «Кортеж»
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0428 октября

«Многих убивают родственники»

От чего бегут таджикские геи
20:00Сегодня

Украинский полковник рассказал о распродавших земли Минобороны генералах

19:22Сегодня

Жителя Литвы осудили за слова «Спасибо Сталину»

17:2629 октября

Медалью имени отца президента Туркменистана награжден сын президента

Бывший СССР00:0718 августа
Реконструкция латгальского костюма и латгальский герб

За Латгалию!

В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
18:42Сегодня

Украинские добровольцы обвинили чехов в обучении ополченцев Донбасса

17:31Сегодня

На Украине допустили захват Крыма Турцией

00:4829 октября

Волкер рассказал о возможности передачи американского оружия Украине

Бывший СССР00:0116 августа

На украинском сопле

Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
17:40Сегодня

В Донбассе отправили в тыл отказавшуюся воевать украинскую бригаду

15:59Сегодня

В Киеве отказались считать избавление от нацистов в 1944-м освобождением Украины

05:1828 октября

Спикер Рады Парубий придумал новый рычаг давления на Россию

Россия
Семья Юлии Савиновских: с мужем Евгением, сыновьями и дочерью«Я пережила насилие»
Многодетную мать посчитали трансгендером и отняли сыновей
Еда в добрые руки
Где могут бесплатно поесть московские студенты и пенсионеры
Раскрыта статистика самоубийств в России
Недовольным ценами за проезд школьникам из Дзержинска пообещали проблемы с ФСБ
Минздрав отказался согласовать законопроект о продаже алкоголя через интернет
Мэра Светлогорска уволят после россказней о выстреле в живот
«Выдали в коробочке. Похоронили сами»
Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
Все материалы
Мир
Привет от Кима
Северная Корея бомбит Вашингтон и хвастается военной мощью. Пока на видео
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Эра товарища Си
Китай решил стать могущественной сверхдержавой и научить мир жить по-новому
НАТО прикроет небо Черногории
Старшеклассники в Афинах забросали парламент «коктейлями Молотова»
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Откололись: Каталония объявила независимость
Испании угрожает гражданская война
Все материалы
Бывший СССР
«Многих убивают родственники»
От чего бегут таджикские геи
Украинский полковник рассказал о распродавших земли Минобороны генералах
Суд в Гааге изучит факт массовой гибели украинских военных под Иловайском
Жителя Литвы осудили за слова «Спасибо Сталину»
Украинские добровольцы обвинили чехов в обучении ополченцев Донбасса
На Украине допустили захват Крыма Турцией
В Донбассе отправили в тыл отказавшуюся воевать украинскую бригаду
Все материалы
Экономика
Сильвио БерлускониСладкий наркотик
Крестьяне и плейбои ушли в большую политику, но не забыли про деньги
На лоха
Как экоорганизации подменяют заботу о природе прибыльным бизнесом
Мень рассказал о пользе устранения посредников при оплате услуг ЖКХ
Finnair решила взвешивать пассажиров
Минфин Украины раскрыл размер госдолга страны
Майнеры всех стран соединятся в Госдуме
Перегнать за 60 часов
Будет ли востребована скоростная железная дорога из Китая в ЕС
Все материалы
Силовые структуры
Кровавые наследники
Самая мощная банда 90-х потрясла Москву жестокими разборками в битве за власть
«Контрактники сгорят в первый месяц войны»
Сможет ли российская армия отказаться от призывников
Убойные шуточки
Играя с оружием, россияне расстреливают друзей, коллег и себя
Квартиру судьи обокрали и подожгли в Москве
Престарелый и лишенный титула вор в законе Вилик попался на карманной краже
Киллера задержали после расстрела бизнесмена в Подмосковье
Прятавший клад на могиле приморский пенсионер стал жертвой пьяного налетчика
Все материалы
Наука и техника
«Их мучили самым бесчеловечным способом»
Зачем Сталин утопил в крови переживший блокаду Ленинград
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Фюрер жив: Гитлер мог избежать смерти и удрать в Аргентину
Рассекреченные документы ЦРУ повторяют репортажи РЕН-ТВ
Покорившего Америку Гитлера лишили усов
Назван главный недостаток российских подлодок будущего
Сын Хрущева рассказал об отставании СССР и России от США
Российский ядерный спутник оснастят лазерным облучателем
Все материалы
Спорт
Нокаут в подарок
Побивший Кличко британец залил ринг кровью, но продолжил крушить
Российский хоккеист устроил дебош в московском ресторане
Сербы уволили выведшего команду на чемпионат мира в Россию тренера
Заявившая об изнасиловании гимнастка объяснила свой поступок и ответила критикам
ПСЖ и «Манчестер Сити» призвали исключить из Лиги чемпионов
Устроившим массовую драку хоккеистам выписали 153 минуты штрафа
Объявлен состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией
Все материалы
Культура
«Они дали две тысячи и сказали, что ничего не заработали»
Дизастер раскрыл гонорары Оксимирона и внезапно узнал, что его кинули на деньги
У них не лучше
Чем жила Америка, пока СССР гнил в застое
Прийти по-английски
Тайны короны, шотландские геи и ЛСД — чем радует британское кино
Мединский удивился низким сборам «Матильды»
«Это не моя... часть тела!»
Звезда «Двуличного любовника» Марина Вакт о постельных сценах и том самом кадре
Мик Джаггер завел роман с 22-летней кинопродюсером
Брюс Уиллис в костюме девочки-близняшки из «Сияния» напугал пользователей сети
Все материалы
Интернет и СМИ
«Встаю по режиму, питаюсь овсянкой»
Женщинессы, загогулины и мышовая бедность главного мыслителя России Юрия Вафина
Дуров назвал запретные темы для Telegram
Путин не увидел связи между нападением на Фельгенгауэр и свободой слова в России
Кудрин сыграл на барабанах под песню про план Кудрина
Первый канал раскрыл подробности сотрудничества с Летучей
Соловьев обвинил Венедиктова в травле
Журналисту отказали в праве защитить переписку в Telegram от ФСБ
Все материалы
Ценности
Хватай итальянку!
Кто покупает подержанные «фиаты» по цене новых Porsche
Создана одежда для патриоток Бутово
Японцам предложили хранить деньги в серебряном Снупи
Российские дизайнеры поиздевались над моделями
Блогер показал единственный в мире поддельный магазин Yeezy
Джейми Оливер воткнул вертел в Land Rover
Часы Omega Speedmaster нашли на чердаке и продали за рекордную цену
Все материалы
Путешествия
Оргии праведников
Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award
Назван самый элегантный город мира
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Географов отправят в Иорданию учиться добывать воду в пустыне
На Эйфелевой башне открылась площадка для гольфа
Все материалы
Из жизни
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
У китаянки в носу вырос зуб
В США усыпили амурского тигра Мартина из России
Десятки осьминогов выползли на сушу и поразили жителей Уэльса
Кровь, рога и чешуя
Люди истребляют редких зверей и заставляют их кривляться на потеху публике
Все материалы
Четыре на четыре
Как Льюис Хэмилтон стал самым титулованным британцем в истории Формулы-1
Спорткары с ботоксом
Как американское законодательство превращало шедевры европейского дизайна в недоразумение
Главные премьеры мотор-шоу в Токио
Автопилоты, искусственный интеллект и электрокары – все самое крутое с выставки в японской столице
BMW пя… то есть шестой серии GT. Первый тест
Знакомимся с новым и очень большим хэтчбеком BMW
Kia Rio оснастили упрощенной мультимедийкой
Седан из проекта «Кортеж» выехал на испытания
Российские водители боятся призраков так же, как инспекторов ГИБДД
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
«Я бы взорвал к чертям все эти хаты»
Россиянин купил слишком много квартир, и теперь у него проблемы
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы