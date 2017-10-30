Суд в Гааге изучит факт массовой гибели украинских военных под Иловайском

Служба прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге уточняет, подпадают ли под юрисдикцию этого органа факты гибели украинских военных под Иловайском в 2014 году. Об этом агентству УНИАН в понедельник, 30 октября, сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

«На этой стадии проводится анализ ситуации для того, чтобы установить, есть или нет признаки возможных преступлений, которые подпадают под юрисдикцию суда», — пояснил дипломат.

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Киев направил материалы о гибели своих военнослужащих под Иловайском в августе. Тогда в Генеральной прокуратуре Украины отметили, что в Гаагу «передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе убийства украинских военных)».

В августе 2014 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) и добровольческие подразделения понесли тяжелые потери под Иловайском. Украинские силы попытались взять под контроль занятый ополченцами город. В результате ответного наступления подразделений самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в котле оказались заблокированы несколько тысяч военнослужащих и добровольцев из Нацгвардии. По неофициальным данным, число погибших украинских военнослужащих превысило тысячу человек.

В своем расследовании этих событий украинская Генпрокуратура указала на многочисленные случаи дезертирства военнослужащих ВСУ, а также признала отдельные «ошибки руководства АТО» (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в Донбассе) при планировании и проведении военных операций.