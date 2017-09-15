Ополченцы ликвидировали участвовавшего в блокаде Донбасса бойца ВСУ

В зоне боевых действий в Донбассе погиб боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимавший участие в блокаде самопровозглашенных республик. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной Рады Семен Семенченко.

«Погиб Сергей Альмужный (...). Зимой они с бойцами 16-го батальона приезжали в отпуск поддержать блокаду. Совсем недавно именно он рассказал украинцам про гниду генерала, который рассказывал, что "Донбасс" — это мародеры, которые сбежали из Иловайска», — написал Семенченко.

Депутат также отметил, что Альмужный ранее служил в добровольческом батальоне «Донбасс».

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6 сентября сообщалось, что бойцы батальона «Донбасс» пожаловались на генерал-майора ВСУ Петра Никитенко, который назвал их мародерами, бежавшими от ополченцев из-под Иловайска в 2014 году.

В конце августа Семенченко анонсировал начало второго этапа блокады Донбасса.

В марте поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на подконтрольную Киеву территорию были полностью прекращены из-за организованной украинскими националистами блокады железных и автомобильных дорог. Позднее в том же месяце Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду ДНР и ЛНР.