На Украине анонсировали второй этап блокады Донбасса

Депутат Верховной Рады Семен Семенченко объявил о начале второго этапа блокады Донбасса. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает телеканал ZIK.

«Сейчас мы переходим ко второму этапу блокады. За лето мы серьезно накопили силы (...), [мы] готовы, если государство и впредь будет бездействовать в деле укрепления нашей обороноспособности, действовать как представители гражданского общества», — сказал парламентарий.

При этом Семенченко назвал достижением сокращение потребления антрацитового угля на Украине и закупки этого вида топлива в США.

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22 августа сообщалось, что первая партия угля из США отправлена на Украину. Согласно контракту, в страну до конца нынешнего года будет поставлено 700 тысяч тонн топлива.

В марте поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на подконтрольную Киеву территорию были полностью прекращены из-за устроенной украинскими националистами блокады железных и автомобильных дорог. Позднее в том же месяце Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду ДНР и ЛНР.