Первая партия американского угля отправлена на Украину

Первая партия угля из США отправлена на Украину в рамках соглашения между компаниями «Центрэнерго» и Xcoal Energy & Resources. Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

«Посол Украины в США Валерий Чалый принял участие в церемонии отправки американского энергетического угля для нужд ПАО "Центрэнерго" в морском порту Балтимор (США). С американской стороны в мероприятии приняли участие заместитель министра торговли США Израэль Эрнандес, помощник министра энергетики США по международным вопросам Уэлс Гриффит и руководство компании Xcoal», — говорится в сообщении.