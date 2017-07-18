США увеличили стоимость угля для Украины почти в три раза

США почти втрое повысили стоимость металлургического угля для Украины по сравнению с 2016 годом. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает RT со ссылкой на отчет Минэнерго США.

По его данным, в январе-марте 2017 года Украина закупала уголь по 206 долларов за тонну, а годом ранее цена составляла 71 доллар. При этом объемы поставок возросли с 355 тысяч до 865 тысяч тонн.

Кроме того отмечается, что за аналогичный период текущего года стоимость американского угля для некоторых стран снизилась. В частности, Норвегия закупила топливо по 125 долларов за тонну, а годом ранее — за 140 долларов.

РИА Новости отмечает, что ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что предлагаемые США цены являются «очень конкурентными».

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5 июля стало известно, что самопровозглашенная Донецкая народная республика заявила о готовности полностью обеспечить Украину углем. «Для Украины мы самый удобный вариант в плане логистики и цены из всех поставщиков угля для электростанций. Однако, учитывая политическую составляющую, мы наблюдаем зачастую неудачные попытки Киева переключиться на поставки из других стран — ЮАР, Австралии, а сейчас и США», — заявил тогда председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

В марте поставки угля из самопровозглашенных республик Донбасса на Украину были полностью прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, которую начали украинские националисты. Позднее в том же месяце Киев ввел полную грузовую транспортную блокаду Донбасса. С середины февраля на Украине действует режим чрезвычайного положения в энергетике, вызванный дефицитом антрацита.