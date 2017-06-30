Украина увеличит импорт угля из России на 20 процентов

Украина может увеличить импорт угля из России до 12 миллионов тонн по итогам 2017 года, что почти на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом заявил заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский, передает Rambler News Service.

Он уточнил, что Киев не запрашивал дополнительные объемы поставок. «Официально никаких обращений со стороны министерства не было, а хозяйствующие субъекты... Их заявки наши компании удовлетворяют», — сказал Яновский. По данным Минэнерго, в январе — мае 2017 года российские угольные компании поставили украинским предприятиям 4,25 миллиона тонн угля.

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Ранее 30 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен продавать уголь Украине и иным заинтересованным странам.

В марте поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР на Украину были полностью прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, которую устроили украинские националисты. Позднее в том же месяце Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду самопровозглашенных республик.

В Киеве закупают уголь у третьих стран, в частности в ЮАР. В Минэнерго России подсчитали, что импорт южноафриканского угля обойдется Украине на 10 долларов за тонну дороже, чем поставки из Донбасса.