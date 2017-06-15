Названа сумма переплаты Украины за африканский уголь

Экспорт угля из ЮАР обойдется Украине на 10 долларов за тонну дороже, чем поставки из Донбасса. Об этом заявил замглавы Минэнерго России Анатолий Яновский, сообщает ТАСС.

«Они брали из Донецка и Луганска порядка 10 миллионов тонн», — сказал он, При этом у Украины есть возможность покупки угля у России, который обойдется значительно дешевле южноафриканского, отметил он.

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25 мая министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что в страну прибыла партия угля из ЮАР.

В марте поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на Украину были полностью прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, которую начали украинские националисты. Позднее в том же месяце Киев ввел полную грузовую транспортную блокаду Донбасса. С середины февраля на Украине действует режим чрезвычайного положения в энергетике, вызванный дефицитом антрацита.

До этого Украина уже закупала партии угля в Южной Африке в связи с критической ситуацией в энергетике. Так, в декабре 2015-го Киев сообщал о начале поставок угля из ЮАР. Закупать топливо в Африке правительство Украины начало из-за нехватки накопленных запасов угля для зимнего периода.