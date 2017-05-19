Минэнерго Украины потребовало конфисковать уголь из Донбасса

Министерство энергетики Украины попросило у Государственной фискальной службы (ГФС) конфисковать уголь из Донбасса. Об этом рассказал в Верховной Раде министр энергетики Игорь Насалик, передает в пятницу, 19 мая, «Интерфакс-Украина».

«Министерство сделало кардинальный шаг: направило и в ГФС, и на энергетическую таможню обращение с просьбой, чтобы при заходе угольной продукции происхождением с отдельных районов Донецкой и Луганской области ее конфисковали», — сказал глава ведомства, отчитываясь перед депутатами.

Согласно предложению Минэнергетики, налоговая служба будет запрашивать сертификат происхождения топлива, а также исследовать содержание серы в угле, так как в угле из Донбасса содержится более одного процента серы в отличие от российского, в котором содержание этого элемента меньше.

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В апреле президент Украины Петр Порошенко анонсировал возможность конфискации угля, добытого на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В марте поставки угля из ДНР и ЛНР на Украину были полностью прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, которую устроили украинские националисты. Позднее в том же месяце Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду самопровозглашенных республик.

С февраля Украина живет в режиме чрезвычайного положения, вызванного дефицитом антрацита.