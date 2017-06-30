Трамп заявил о готовности США продать уголь Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены продавать уголь Украине и иным заинтересованным странам. Стенограмма его выступления в Минэнерго США в четверг, 29 июня, опубликована на сайте Белого дома.

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«Украина уже говорила, что нуждается в миллионах и миллионах тонн угля прямо сейчас. И мы хотим продать его», — заявил Трамп.

23 июня стало известно, что законопроект о выделении средств американскому министерству обороны на 2018 финансовый год будет включать в себя статью об оказании военной помощи Украине. Средства будут предназначены в том числе и для закупок летального оружия. За месяц до этого сообщалось, что США намерены изменить принципы оказания военной помощи ряду стран, в том числе Украине, заменив прямые гранты на кредиты.

21 июня Трамп в ходе своего приветственного слова президенту Украины Петру Порошенко отметил «большую вовлеченность» Вашингтона в дела Киева.

В марте 2017 года поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР на Украину были полностью прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, которую устроили украинские националисты. Позднее в том же месяце Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду самопровозглашенных республик.

В Киеве закупают уголь у третьих стран, в частности, в ЮАР. В Минэнерго России подсчитали, что импорт южноафриканского угля обойдется Украине на 10 долларов за тонну дороже, чем поставки из Донбасса.