В Минэнерго России рассказали о судьбе угля из ДНР и ЛНР

Уголь из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, поступающий в Россию, используется на Новочеркасской ГРЭС, а также идет транзитом через российскую территорию на экспорт в другие страны. Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, сообщает Rambler News Service.

При этом чиновник не уточнил, о каких объемах экспорта идет речь.

17 августа замглавы украинского министерства по вопросам беженцев Георгий Тука заявил, что Россия продает в Европу уголь, добытый в Донбассе. При этом он добавил, что уголь из ДНР и Ростовской областей очень похож по своим свойствам, поэтому эти виды трудно различить.

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В июле председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин выступил с заявлением о том, что ДНР готова полностью обеспечить Украину углем.

В марте поставки угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса на Украину были полностью прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, которую устроили украинские националисты. Позднее в том же месяце официальный Киев ввел полную грузовую транспортную блокаду самопровозглашенных республик региона. С середины февраля на Украине действует режим чрезвычайного положения в энергетике из-за дефицита антрацита. Украинские власти обратились к другим поставщикам, в частности к ЮАР и США.