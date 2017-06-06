Аваков назвал желающих отобрать собственность у олигархов любителями фантастики

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не допустит проведения второго этапа блокады Донбасса, анонсированного активистами. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает телеканал «112 Украина».

Так глава МВД прокомментировал заявление так называемого штаба блокады о возобновлении активных действий.

«Сложно что-то ответить на заявление штаба шизофреников и больных людей — любителей фантастики (...). Мы не допустим подобной акции этих авантюристов», — сказал Аваков. Он подчеркнул, что «никто на территории страны не имеет право на монополию силовых действий, кроме государства».

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В конце мая заместитель главы украинского кабмина Степан Кубив информировал, что правительство страны ухудшило прогноз роста экономики страны в 2017 году с 3 до 1,8 процента, в том числе и из-за торговой блокады Донбасса.

Ранее в том же месяце депутат Верховной Рады, координатор блокады региона Семен Семенченко рассказал, что в рамках второго этапа блокады активисты намерены национализировать предприятия крупнейших украинских олигархов, в том числе Рината Ахметова.

Торговую блокаду Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик (ДНР и ЛНР) националисты вели с конца января до середины марта при поддержке ряда политиков. Им удалось остановить поставки угля из региона, из-за чего Киеву пришлось объявить режим чрезвычайного положения в энергетике. Позднее в марте украинское правительство также ввело полную грузовую транспортную блокаду Донбасса.