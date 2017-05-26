Семенченко анонсировал блокаду предприятий украинских олигархов

Депутат Верховной Рады, координатор блокады самопровозглашенных республик Донбасса, Семен Семенченко анонсировал возвращение в госсобственность предприятий крупнейших украинских олигархов, в том числе Рината Ахметова. Об этом он сказал в интервью порталу «Цензор.нет».

«Мы создаем штаб и предлагаем новый формат объединения усилий для гражданского общества. Какая ставится задача на втором этапе блокады? Наша первая задача – вернуть в госсобственность предприятия Ахметова и других олигархов, где они не выполняют инвестобязательств», — сказал Семенченко.