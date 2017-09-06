Генерал ВСУ назвал бойцов батальона «Донбасс» бежавшими с поля боя мародерами

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Никитенко назвал бойцов добровольческого батальона «Донбасс» мародерами, бежавшими от ополченцев из-под Иловайска в 2014 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил участник силовой операции в Донбассе Роман Кириченко.

«Обидно слышать из уст генерала, что батальон "Донбасс", награбив, бежал из Иловайска, зная, как много ребят там погибло и попало к врагу в плен. Почему вы приходите в наши окопы и несете чушь?» — написал Кириченко.

Он также обратился к Никитенко с заявлением, что добровольцы не признают того генералом, так как он признает «величие страны-агрессора (так в Киеве называют Россию — прим. «Ленты.ру»)».

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В апреле начальник штаба оперативного командования «Восток» ВСУ генерал-майор Александр Красноок приказал убрать с палаток бойцов на Чугуевском полигоне флаги организации «Правый сектор» (ПС, в России признана экстремистской и запрещена).

В начале марта в перестрелке в Донбассе между бойцами ВСУ и членами «Правого сектора» погиб человек. Еще один участник боя получил ранение. Инцидент произошел в районе Авдеевки.

В августе 2014 года украинская армия понесла тяжелые потери под Иловайском. Добровольческие батальоны и военнослужащие ВСУ попытались взять под контроль занятый ополченцами город. В результате ответного наступления сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в котле оказались заблокированы несколько тысяч военнослужащих и добровольцев из Нацгвардии. По неофициальным данным, число погибших украинских военнослужащих превысило тысячу человек.